L'ingresso dei concorrenti nella Casa ha riservato subito una rivelazione inattesa, Simona Ventura ha raccontato di un legame nato lo scorso anno durante un concorso di bellezza. È partita ieri, lunedì 29 settembre, la diciannovesima edizione del Grande Fratello, la prima condotta da Simona Ventura. Un ritorno alle origini per il reality di Canale 5, che quest'anno include solo concorrenti Nip, lontani dal mondo dello spettacolo e dei social. Nella puntata inaugurale sono stati presentati i primi dodici gieffini, e non sono mancati i colpi di scena: due di loro, infatti, si erano già incontrati in passato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Grande Fratello, due concorrenti della Casa si erano già incontrati: il retroscena svelato da Simona Ventura