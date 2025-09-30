News TV. Lunedì 29 settembre 2025 si è accesa la nuova edizione del Grande Fratello, il reality show che quest’anno festeggia i suoi 25 anni di storia. A guidare la diretta non c’è più Alfonso Signorini, ma Simona Ventura, che ha preso ufficialmente il timone del programma su Canale 5. Un debutto in grande stile per “Super Simo”, che ha aperto la puntata con un saluto speciale al suo predecessore e con un messaggio di festa per il “ Giubileo del GF ”, un anniversario che riporta il format alle sue radici. La conduttrice ha accolto i primi concorrenti che hanno varcato la porta rossa: Anita, Donatella, Omer, Francesca con il figlio Simone, seguiti poi da Benedetta, Giulia, Matteo, Domenico, Grazia, Francesco e Jonas. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Grande Fratello, chi sono i preferiti del pubblico: ecco i nomi al televoto