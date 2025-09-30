Grande Fratello chi è davvero Grazia Kendi? ‘Sono single’ ma spunta il rumors sull’ex Temptation
La presentazione in Casa. Appena entrata nella casa del Grande Fratello, Grazia Kendi, 25 anni, originaria di Grosseto, si è presentata come single e reduce da una relazione importante durata tre anni. Parlando con Simone De Bianchi e Francesco Rana, ha confidato: “Ci siamo lasciati sei mesi fa, ero innamoratissima e sognavo un figlio biondo con lui”. Ha anche raccontato di un fidanzato pugliese conosciuto a Malta, con il quale aveva convissuto mentre lavoravano nello stesso ristorante. L’indiscrezione Gabriele Parpiglia. Ma fuori dalla Casa, emerge un retroscena diverso. Secondo la newsletter “Chicchi di Gossip” di Gabriele Parpiglia, Grazia non sarebbe affatto single. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
