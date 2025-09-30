Grande Fratello ascolti tv prima puntata | Simona Ventura fa flop ascolti bassissimi Blanca trionfa!
Ieri, 29 settembre, il Grande Fratello è tornato finalmente in onda con la conduzione di Simona Ventura! La conduttrice, in splendida forma e più energica ed esplosiva che mai, ha riaperto la casa più famosa d’Italia, dando il benvenuto ai nuovi inquilini (tutti nip!). Ma quanto ha fatto l’esordio del reality in termini di ascolti tv? Vi sveliamo i dati auditel di ieri sera e lo share sia del Grande Fratello che di Blanca, giunta alla sua terza stagione. Ascolti tv Grande Fratello prima puntata: quando ha fatto ieri sera il reality condotto da Simona Ventura?. Ecco i dati auditel della prima puntata del Grande Fratello condotto da Simona Ventura: gli ascolti tv saranno disponibili dopo le 10. 🔗 Leggi su Donnapop.it
In questa notizia si parla di: grande - fratello
Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo
Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend
Grande Fratello Vip, a rischio l’edizione condotta da Alfonso Signorini: il motivo
Grazie per aver seguito con noi questa prima puntata di #GrandeFratello su #Canale5: prossimo appuntamento? Lunedì! ? Nel frattempo su Mediaset Extra, Mediaset Infinity, sul nostro sito e su tutti i social potrete continuare a vivere tutte le emozioni della C - X Vai su X
Grande Fratello 2025 al via, ecco chi è il primo concorrente Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Ascolti tv lunedì 29 settembre: Bianca 3, Grande Fratello, Quarta Repubblica - Ascolti tv 29 settembre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (lunedì) | Qual è il programma più visto della serata ... Si legge su tpi.it
Grande Fratello 2025 vs Blanca 3: chi ha vinto? Gli ascolti - Prima sfida tra il Grande Fratello 2025 e Blanca 3: chi ha vinto la serata ? Lo riporta ultimenotizieflash.com