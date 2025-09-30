News tv. “ Grande Fratello”, arrivano dure critiche dal famoso: “Un orrore” – Grande Fratello 2025 ha alzato il sipario e. le critiche non si sono fatte attendere. Il ritorno del reality più discusso d’Italia, questa volta con Simona Ventura al timone, ha scatenato più commenti pungenti che entusiasmo. Un inizio scoppiettante, almeno per chi ama il gossip e le polemiche televisive. . Il critico del Corriere della Sera non le ha mandate a dire: secondo lui, la nuova edizione sarebbe “inguardabile” e avrebbe perso ogni traccia di quell’originalità che, vent’anni fa, aveva fatto la storia della tv. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Grande Fratello”, arrivano dure critiche dal famoso: “Un orrore”