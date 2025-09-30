Grande Fratello arrivano dure critiche dal famoso | Un orrore

Tvzap.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

News tv. “ Grande Fratello”, arrivano dure critiche dal famoso: “Un orrore” – Grande Fratello 2025 ha alzato il sipario e. le critiche non si sono fatte attendere. Il ritorno del reality più discusso d’Italia, questa volta con Simona Ventura al timone, ha scatenato più commenti pungenti che entusiasmo. Un inizio scoppiettante, almeno per chi ama il gossip e le polemiche televisive. . Il critico del Corriere della Sera non le ha mandate a dire: secondo lui, la nuova edizione sarebbe “inguardabile” e avrebbe perso ogni traccia di quell’originalità che, vent’anni fa, aveva fatto la storia della tv. 🔗 Leggi su Tvzap.it

grande fratello arrivano dure critiche dal famoso un orrore

© Tvzap.it - “Grande Fratello”, arrivano dure critiche dal famoso: “Un orrore”

In questa notizia si parla di: grande - fratello

Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo

Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend

Grande Fratello Vip, a rischio l’edizione condotta da Alfonso Signorini: il motivo

Helena Prestes dà un consiglio ai nuovi concorrenti del Grande Fratello: il messaggio social - Helena Prestes è stata la grande protagonista dell'ultima edizione del Grande Fratello, dov'è arrivata in seconda posizione solo dietro a Jessica ... Come scrive ilsipontino.net

grande fratello arrivano dureArriva la prima gaffe della regia del Grande Fratello, i concorrenti sentono tutto e scatta la censura - Gli autori non si sono resi conto che l’audio del confessionale si sentiva anche nella ... Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Grande Fratello Arrivano Dure