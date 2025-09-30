Grande Fratello 2025 sondaggio primo televoto | chi sono i preferiti
Apriamo il primo sondaggio di questo Grande Fratello 2025. Siamo alla 19esima edizione del reality show, condotta da Simona Ventura, che prende inizio nella prima serata di lunedì 29 settembre 2025 in diretta TV. La conduttrice, che se la sta cavando alla grande in questo ruolo, ha presentato i 12 concorrenti di questa stagione. Il primo televoto di questa edizione, che celebra i 25 anni di attività di questo programma di Canale 5, prevede l’elezione del preferito del gruppo. Chiaramente il pubblico non ha ancora chiare le idee, ma ha potuto farsi un’opinione già con questa prima puntata sui vari gieffini. 🔗 Leggi su Latuafonte.com
