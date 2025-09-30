Grande Fratello 2025 Simona Ventura e l’esperimento della kiss cam | Video Mediaset

Al Grande Fratello 2025 una ventata di freschezza e novità con l’arrivo di Simona Ventura, ma anche di un bell’esperimento: la kiss cam! La kiss cam arriva al Grande Fratello 2025. Tra le novità di questa edizione del Grande Fratello 2025 di Simona Ventura c’è anche la Kiss Cam. La kiss camera è una telecamera che, nel corso di eventi sportivi o musicali, riprende delle coppie invitandole a baciarsi. L’arrivo della kiss cam è sulla scia dello scandalo scoppiato durante il concerto dei Coldplay che ha permesso di smascherare in diretta il tradimento di Kristin Cabot e Andy Byron. Al GF la kiss cam avrà un ruolo differente, visto che sarà indirizzata verso il pubblico in studio oppure in passerella e chiunque verrà inquadrato dovrà scambiarsi un bacio. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

