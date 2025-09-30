Grande Fratello 2025 | quali sono i budget dei concorrenti e i regalamenti?

Il Grande Fratello 2025, affidato per la prima volta alla conduzione di Simona Ventura, promette di essere un’edizione diversa dalle precedenti e ricca di elementi curiosi. Più che un semplice reality, questa nuova stagione si presenta come un esperimento sociale che cerca di recuperare lo spirito originario del format, con scelte stilistiche e regolamentari che segnano una vera e propria svolta. Innanzitutto, la Ventura ha voluto un’edizione “NIP”, senza personaggi famosi, concentrata su storie di vita autentiche e non pilotate. La selezione dei concorrenti non si è basata solo su provini tradizionali: molte persone hanno scritto direttamente lettere alla conduttrice, raccontando esperienze difficili, risalite personali, vite spezzate e ricostruite. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv

