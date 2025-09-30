Grande Fratello 2025 pioggia di critiche a Simona Ventura | Uno spettacolo inguardabile
Il ritorno del Grande Fratello 2025 con Simona Ventura alla conduzione non ha convinto tutti. Anzi, le prime reazioni sono state durissime. Tra i più severi c’è il critico televisivo del Corriere della Sera, che dopo la prima puntata – seguita da quasi 3 milioni di telespettatori – ha definito lo show di Canale 5 “inguardabile” e “una parodia di se stesso”. Secondo la sua analisi, il reality ha perso del tutto la spinta innovativa che lo aveva reso un fenomeno sociale agli esordi. Il critico punta il dito anche contro Alfonso Signorini, accusato di averlo “reso esangue” e “vampirizzato”, lasciando dietro di sé soltanto un involucro vuoto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: grande - fratello
Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo
Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend
Grande Fratello Vip, a rischio l’edizione condotta da Alfonso Signorini: il motivo
Su #Canale5 ottimo esordio per la nuova edizione di @GrandeFratello leader della serata sul target commerciale con il 24.13% di share. Scheri: «#GrandeFratello torna e si conferma un appuntamento imperdibile con una grande @Simo_Ventura». https://qui - X Vai su X
È entrato ieri nella Casa del Grande Fratello un nuovo concorrente che promette di farsi notare: Matteo ... #isoladelgiglio #giglionews - facebook.com Vai su Facebook
Grande Fratello 2025 : Simona Ventura ruggisce, gli ascolti un po' meno (e sappiamo perché) - Il ritorno del reality show di Canale 5 dimostra che, conduttrice a parte, c'è tanto da lavorare per tornare ai fasti di un tempo ... Come scrive vanityfair.it
Il “Grande Fratello” di Simona Ventura non vince la gara degli ascolti e il ritorno alle origini non convince - La presentazione dei dodici concorrenti (più uno) all'apparenza comuni non riesce a battere la fiction di Rai 1. iodonna.it scrive