Il ritorno del Grande Fratello 2025 con Simona Ventura alla conduzione non ha convinto tutti. Anzi, le prime reazioni sono state durissime. Tra i più severi c’è il critico televisivo del Corriere della Sera, che dopo la prima puntata – seguita da quasi 3 milioni di telespettatori – ha definito lo show di Canale 5 “inguardabile” e “una parodia di se stesso”. Secondo la sua analisi, il reality ha perso del tutto la spinta innovativa che lo aveva reso un fenomeno sociale agli esordi. Il critico punta il dito anche contro Alfonso Signorini, accusato di averlo “reso esangue” e “vampirizzato”, lasciando dietro di sé soltanto un involucro vuoto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Grande Fratello 2025, pioggia di critiche a Simona Ventura: “Uno spettacolo inguardabile”