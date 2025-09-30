Grande Fratello 2025 news ultim’ora | eliminato e nomination di ieri sera 29 settembre prima puntata

Si è da poco conclusa la prima puntata del Grande Fratello 2025, il reality show condotto da S imona Ventura su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda lunedì 29 settembre 2025 con le ultime news. Il racconto della diretta della 1a puntata del Grande Fratello 2025 di lunedì 29 settembre. La prima puntata del Grande Fratello 2025 di lunedì 29 settembre 2025 è iniziata con l’ingresso di Simona Ventura. “ Siamo qui a festeggiare i primi 25 anni del GF. Il suo Giubileo ” sono le prime parole della nuova conduttrice che prima di presentare i nuovi concorrenti invia un saluto ad Alfonso Signorini, padrone di casa delle precedenti edizioni “vip”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Grande Fratello 2025, news ultim’ora: eliminato e nomination di ieri sera 29 settembre, prima puntata

