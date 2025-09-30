Grande Fratello 2025 | la rivoluzione è cominciata? Una prima puntata che sa di successo

C’era un tempo in cui il Grande Fratello era un esperimento sociale, una finestra spalancata sulla vita di persone comuni che, per qualche settimana, diventavano gli eroi e gli antieroi di un’intera nazione. Era un racconto fatto di autenticità, di risate sguaiate, di lacrime vere e di dinamiche imprevedibili. Poi, anno dopo anno, qualcosa è cambiato. I VIP hanno preso il sopravvento, le strategie hanno soffocato la spontaneità e il format sembrava aver perso la sua anima originale. L’attesa per questa venticinquesima edizione, quindi, non era solo curiosità, ma una vera e propria speranza: la speranza di ritrovare quella magia perduta. 🔗 Leggi su Tutto.tv

