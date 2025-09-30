Grande Fratello 2025 | i nominati della settimana e le nomination di ieri sera 29 settembre | Video Mediaset

Nomination Grande Fratello del 29 settembre 2025 1a puntata. Durante la prima puntata del Grande Fratello 2025 non poteva mancare il momento delle nomination. Questa settimana Simona Ventura ha comunicato la decisione del Grande Fratello: un televoto per eleggere i preferiti dal pubblico. “ Capisco l’adrenalina – dice Simona Ventura – ma adesso tranquillizzatevi. Primo televoto di quest’anno il pubblico deve votare il suo preferito e i tre più votati vincerà l’immunità dalle nomination future, ma ho per voi un’altra splendida notizia “. Ma non finisce qui, visto che Super Simo ha qualcosa da dire ai concorrenti: “ vedete quel bel pulsante, dovete sapere che il Grande Fratello ha tolto l’acqua calda: quindi doccia gelata per tutti voi per una settimana a meno che uno di voi non schiacci quel pulsante. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

