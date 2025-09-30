Grande Fratello 2025 frase choc di Giulia Soponariu | prima squalifica?
Dopo neanche 24 ore dalla messa in onda della prima puntata del Grande Fratello 2025, è già bufera. La protagonista di questa nuova polemica è Giulia Soponariu, concorrente appena entrata nella Casa, che si è lasciata andare a una battuta infelice durante una chiacchierata con Domenico Dalterio. Il video del momento incriminato ha fatto il giro del web, scatenando proteste social e richieste di squalifica immediata. Giulia Soponariu, frase choc al GF 2025: il video diventa virale. Durante una conversazione apparentemente innocua in cucina, Giulia Soponariu si è lamentata della foto utilizzata per la grafica del programma, dicendo: “La mia foto non mi piace per niente”. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
