Grande Fratello 2025 debutto con Simona Ventura e subito colpi di scena
Il Grande Fratello 2025 è ufficialmente iniziato con la prima puntata andata in onda lunedì 29 settembre su Canale 5. Una serata speciale non solo per il debutto alla conduzione di Simona Ventura, ma anche perché segna i 25 anni dalla nascita del reality show più longevo della televisione italiana. Accolta dagli applausi del pubblico, la nuova padrona di casa ha aperto la puntata con un messaggio chiaro: “Siamo qui a festeggiare i primi 25 anni del GF. Il suo Giubileo”, ha dichiarato, rivolgendo poi un saluto ad Alfonso Signorini, storico conduttore delle edizioni vip degli ultimi anni. Poco dopo, i telespettatori hanno conosciuto i primi concorrenti che hanno varcato la celebre porta rossa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
