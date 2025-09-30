Grande Fratello 2025 chi è uscito ieri sera lunedì 29 settembre? | Video Mediaset
Grande Fratello 2025, chi è uscito ieri sera lunedì 29 settembre? Durante la prima puntata del reality show condotto da Simona Ventura non c’è stato alcun eliminato. Chi è stato eliminato al Grande Fratello 2025?. Durante la prima puntata del Grande Fratello 2025 di Simona Ventura trasmessa lunedì 29 settembre 2025 non c’è stato alcun concorrente eliminato. Durante la diretta Super Simo ha presentato al grande pubblico i primi concorrenti che hanno varcato la porta rossa e per l’occasione non ci sono state eliminazioni. Ecco i video Mediaset. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
In questa notizia si parla di: grande - fratello
