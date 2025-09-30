Grande ciclismo oggi a Terranuova con la Ruota D’Oro
Arezzo, 30 settembre 2025 – A Terranuova è il giorno della Ruota d’Oro, tradizionale appuntamento per i “puri” del pedale nella categoria Under 23: la complessa macchina organizzativa, in moto da mesi, è pronta per la corsa che vedrà al via 160 corridori e, fra questi, certamente alcuni tra i migliori in circolazione. Difficile azzardare un pronostico in una competizione dura, ma che tuttavia lascia sempre poco spazio alle sorprese. Saranno 173 i chilometri attraverso un vero e proprio toboga sulle nostre strade, con partenza alle 13 e arrivo previsto in viale Europa intorno alle 17. Dopo Cima Berna, affrontata per tre volte, saranno gli strappi di Monticello e del Valcello a smazzare le carte in maniera definitiva, anche se non è da escludere un arrivo con un gruppo ristretto di corridori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
