Gpl a Castellina La questione in Consiglio

Lanazione.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il "caso gpl a Castellina" approda in consiglio comunale: i consiglieri comunali di Attiva Federico Gorbi (nella foto), Elisa Lotti e Giulio Shkurtaj hanno presentato un’interrogazione che è prevista all’ordine del giorno nella seduta di questa sera, martedì 30 settembre, alle ore 20. L’obiettivo è chiedere al sindaco e alla giunta di fare il punto sugli ultimi sviluppi della questione. Il primo settembre scorso il sindaco Piero Lunardi aveva annunciato l’intesa trovata con Beyfin e i vigili del fuoco, scongiurando in extremis il rischio che ventisette famiglie di Castellina restassero senza riscaldamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

gpl a castellina la questione in consiglio

© Lanazione.it - Gpl a Castellina. La questione in Consiglio

In questa notizia si parla di: castellina - questione

Castellina rimane senza gpl: interrotto il contratto di fornitura - "Diverse famiglie di Castellina, dal primo giorno di settembre, resteranno senza la fornitura di gpl, rimanendo quindi senza la possibilità di scaldarsi il prossimo inverno". lanazione.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Gpl Castellina Questione Consiglio