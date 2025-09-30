Gpl a Castellina La questione in Consiglio
Il "caso gpl a Castellina" approda in consiglio comunale: i consiglieri comunali di Attiva Federico Gorbi (nella foto), Elisa Lotti e Giulio Shkurtaj hanno presentato un’interrogazione che è prevista all’ordine del giorno nella seduta di questa sera, martedì 30 settembre, alle ore 20. L’obiettivo è chiedere al sindaco e alla giunta di fare il punto sugli ultimi sviluppi della questione. Il primo settembre scorso il sindaco Piero Lunardi aveva annunciato l’intesa trovata con Beyfin e i vigili del fuoco, scongiurando in extremis il rischio che ventisette famiglie di Castellina restassero senza riscaldamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Castellina rimane senza gpl: interrotto il contratto di fornitura - "Diverse famiglie di Castellina, dal primo giorno di settembre, resteranno senza la fornitura di gpl, rimanendo quindi senza la possibilità di scaldarsi il prossimo inverno". lanazione.it scrive