Governo in campo sul nodo Pirelli-Cina

L'indagine del governo su Sinochem, il socio cinese di Pirelli, si è chiusa dopo quasi un anno con l'archiviazione perché non c'erano elementi che confermassero la violazione delle prescrizioni contenute nel Golden Power o che dimostrassero che l'autonomia gestionale del gruppo di pneumatici fosse stata compromessa. Lo ha comunicato ieri in mattinata la stessa Pirelli e poi, in serata, è arrivata anche una nota direttamente da Palazzo Chigi. «Il governo vi si legge - ha notificato a China National Tire and Rubber Corp (Cnrc) il 26 settembre 2025 il decreto di archiviazione del procedimento amministrativo relativo ai fatti e ai comportamenti verificatisi nel periodo tra la data di emanazione del Decreto (16 giugno 2023) e la data di avvio del procedimento sanzionatorio (31 ottobre 2024) non ritenendo che essi abbiano causato pregiudizio all'autonomia gestionale di Pirelli». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

