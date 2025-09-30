Google Pixel Watch potrebbe presto essere in grado di fare lo screening dell’ipertensione

Tuttoandroid.net | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Google sta lavorando su una funzionalità per Pixel Watch con la quale migliorare la ricerca sullo screening dellipertensione. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

google pixel watch potrebbe presto essere in grado di fare lo screening dell8217ipertensione

© Tuttoandroid.net - Google Pixel Watch potrebbe presto essere in grado di fare lo screening dell’ipertensione

In questa notizia si parla di: google - pixel

Google Pixel 10 Pro si fa vedere nelle prime foto reali da un sito cinese di aste

Serie Pixel 10 senza più segreti: Google li mostra sul Play Store

Google presenterà i Pixel 10 il prossimo 20 agosto

Pixel Watch: Google prepara l’allerta ipertensione - Google sviluppa funzioni per il monitoraggio della pressione arteriosa sul Pixel Watch attraverso uno studio clinico dedicato all'ipertensione. Lo riporta msn.com

google pixel watch potrebbeGoogle aggiorna l’app Pixel Watch con un nuovo design - Google continua il percorso di rinnovamento delle sue applicazioni dedicate al settore indossabile e lo fa puntando sugli smartwatch Pixel Watch. tecnoandroid.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Google Pixel Watch Potrebbe