Google annuncia novità IA per Drive su Android Presentazioni e Vids
La possibilità per gli utenti di collaborare con Gemini su Google Drive è sbarcata anche nelle applicazioni per Android e iOS L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
In questa notizia si parla di: google - annuncia
Google annuncia nuove funzioni IA per Google Foto e la scheda “Crea”
Google annuncia tre novità pensate per migliorare l’esperienza di pagamento online
Google annuncia le Pixel Buds 2a e aggiunge una colorazione alle Pixel Buds Pro 2
Google annuncia l'arrivo del logo "G" sfumato su tutte le piattaforme - X Vai su X
Google lancia Gemini 2.5 Flash: tutto sul nuovo modello AI Google annuncia Gemini 2.5 Flash e la variante Flash Lite: risposte più chiare, efficienza token raddoppiata e tanto altro. - facebook.com Vai su Facebook
Gemini diventa il tuo personal trainer: Google annuncia l'arrivo dell'IA su Fitbit - Gli utenti potranno iniziare una conversazione diretta con il "coach", spiegando i propri obiettivi, le preferenze e le attrezzature disponibili. hwupgrade.it scrive