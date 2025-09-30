Golf chiusa la Ryder il Dp World Tour vola in Scozia per l’Alfred Dunhill Links Championship
Chiuso il capitolo più importante dell’anno, la Ryder Cup, vinta con estrema fatica nell’ultima giornata dal team europeo che ha subito una rimonta incredibile da parte dei padroni di casa (è finita 15-13 per gli ospiti), il Dp World Tour vola in scozia per un appuntamento che ormai è un punto fermo: l’Alfred Dunhill Links Championship. Il torneo, che mette in palio 5 milioni di dollari e 5.000 punti Race to Dubai, andrà in scena da giovedì 2 ottobre a domenica 5 ottobre e vedrà la partecipazione di diverse stelle del golf tra cui alcuni neo vincitori del trofeo a Bethpage. Sui fairway dell’Old Course St. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: golf - chiusa
Keegan Bradley: nel cuore della pressione La risposta al perché Keegan Bradley sia stato nominato capitano USA di Ryder Cup 2025 è sepolta in una valigia rimasta chiusa per oltre un decennio. Nel 2012 Bradley fece un voto: non avrebbe mai disfatto il bag - facebook.com Vai su Facebook
