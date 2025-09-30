Gol Lautaro il Toro scarta il regalo di Stanek | che papera del portiere dello Slavia Praga! Inter avanti a San Siro

Gol Lautaro Martínez: vantaggio Inter di 1-0 grazie alla papera di Stanek! Il capitano nerazzurro approfitta del regalo del portiere. Lautaro Martínez ha sbloccato la partita di Champions League tra Inter e Slavia Praga, portando la squadra nerazzurra in vantaggio di 1-0 a San Siro. Un gol che, pur portato dalla classe dell’argentino, è stato reso possibile da un errore clamoroso del portiere avversario Stanek, il quale ha contribuito involontariamente all’apertura delle marcature. La partita si era sviluppata in modo equilibrato fino a quel momento, con entrambe le squadre che cercavano di prendere il controllo del gioco. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Gol Lautaro, il Toro scarta il regalo di Stanek: che papera del portiere dello Slavia Praga! Inter avanti a San Siro

In questa notizia si parla di: lautaro - toro

