Gol Dumfries Inter allunga con l’olandese | arriva il 2-0 grazie a un’azione corale impeccabile

Internews24.com | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gol Dumfries, l’ex capitano del PSV firma il 2-0 a San Siro e porta la propria squadra sul doppio vantaggio nel match di Champions League. L’ Inter raddoppia e porta il punteggio sul 2-0 contro lo Slavia Praga grazie a un gol di Denzel Dumfries. L’azione del gol parte da un recupero palla di Francesco Acerbi, che intercetta un passaggio avversario e avvia il contropiede. Il difensore centrale lancia l’azione in maniera precisa, servendo Marcus Thuram, che con grande lucidità trova spazio sulla fascia sinistra. Il francese, con un cross rasoterra perfetto, serve Dumfries che, ben posizionato, taglia verso il primo palo. 🔗 Leggi su Internews24.com

gol dumfries inter allunga con l8217olandese arriva il 2 0 grazie a un8217azione corale impeccabile

© Internews24.com - Gol Dumfries, Inter allunga con l’olandese: arriva il 2-0 grazie a un’azione corale impeccabile

In questa notizia si parla di: dumfries - inter

Inter-Udinese 1-2, le pagelle: Dumfries gioie e dolori, Sucic passo indietro, Calha sotto traccia

Inter, pericolo City per Dumfries: l’erede perfetto costa 20mln

Ultimissime Inter LIVE: svolta per il futuro di Taremi, la clausola di Dumfries fa tremare i nerazzurri!

gol dumfries inter allungaLIVE - Inter-Slavia Praga 2-0, 38': uno-due Lautaro-Dumfries, scardinata la muraglia biancorossa - Fallo apparso anche evidente su Dumfries, ma Kavanagh lascia proseguire. Scrive msn.com

gol dumfries inter allungaInter, Dumfries: "Mancano dettagli, si vede da come abbiamo subito gol contro la Juve" - Denzel Dumfries, esterno olandese dell'Inter, ha commentato attraverso i microfoni di SportMediaset il successo ottenuto ieri in casa dell'Ajax per 2- Segnala tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Gol Dumfries Inter Allunga