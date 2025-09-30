Gol Dumfries Inter allunga con l’olandese | arriva il 2-0 grazie a un’azione corale impeccabile
Gol Dumfries, l’ex capitano del PSV firma il 2-0 a San Siro e porta la propria squadra sul doppio vantaggio nel match di Champions League. L’ Inter raddoppia e porta il punteggio sul 2-0 contro lo Slavia Praga grazie a un gol di Denzel Dumfries. L’azione del gol parte da un recupero palla di Francesco Acerbi, che intercetta un passaggio avversario e avvia il contropiede. Il difensore centrale lancia l’azione in maniera precisa, servendo Marcus Thuram, che con grande lucidità trova spazio sulla fascia sinistra. Il francese, con un cross rasoterra perfetto, serve Dumfries che, ben posizionato, taglia verso il primo palo. 🔗 Leggi su Internews24.com
