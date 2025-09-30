gol dai subentrati resta il marchio di fabbrica

Il gol di Edoardo Iannoni, primo in A per il centrocampista ex Perugia, che ha messo in cassaforte la vittoria della squadra di Fabio Grosso contro l’Udinese, ha rimesso il Sassuolo in media, e oltre, con la sua versione più recente. Si parla di gol dei subentrati, uno dei marchi di fabbrica del Sassuolo della scorsa stagione, quando il Sassuolo ebbe da giocatori entrati a gara in corso ben 22 delle 78 reti segnate. Si diceva, allora, che il dato era figlio, soprattutto, di una rosa ‘extralarge’ forte di una qualità che c’entrava poco con il campionato cadetto ma, visto che una volta salita al piano di sopra, la panchina neroverde continua ad incidere con tanta frequenza, ed efficacia, sui tabellini, forse c’è anche altro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

