Nel vasto e sempre più interconnesso universo dei fumetti, alcune collaborazioni sembrano audaci, quasi impensabili, eppure riescono a catturare l’immaginazione collettiva con una forza inaspettata. Una di queste è senza dubbio l’incontro tra le iconiche Tartarughe Ninja e l’indomito Re dei Mostri, Godzilla. Ma al di là della semplice sinergia tra due giganti della cultura pop, un dettaglio emerge con prepotenza, promettendo di riscrivere le fondamenta stesse di una delle saghe più amate con il vero scopo del Clan del Piede. Una verità nascosta che non solo ridefinisce il passato, ma proietta nuove ombre sul futuro delle Tartarughe Ninja. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Godzilla e le Tartarughe Ninja: un tributo epico agli anni '80