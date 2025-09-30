Godzilla e le Tartarughe Ninja | un tributo epico agli anni ’80
Nel vasto e sempre più interconnesso universo dei fumetti, alcune collaborazioni sembrano audaci, quasi impensabili, eppure riescono a catturare l’immaginazione collettiva con una forza inaspettata. Una di queste è senza dubbio l’incontro tra le iconiche Tartarughe Ninja e l’indomito Re dei Mostri, Godzilla. Ma al di là della semplice sinergia tra due giganti della cultura pop, un dettaglio emerge con prepotenza, promettendo di riscrivere le fondamenta stesse di una delle saghe più amate con il vero scopo del Clan del Piede. Una verità nascosta che non solo ridefinisce il passato, ma proietta nuove ombre sul futuro delle Tartarughe Ninja. 🔗 Leggi su Screenworld.it
In questa notizia si parla di: godzilla - tartarughe
Tartarughe Ninja, in lavorazione un film live action vietato ai minori di 17 anni - Kevin Eastman e Tom Waltz hanno scritto il fumetto Teenage Mutant Ninja Turtles: L'Ultimo Ronin basandosi su una vecchia storia. tg24.sky.it scrive
Tartarughe Ninja: James Wan dirigerà il film live-action basato su The Last Ronin? - Ad inizio anno è stato annunciato che Paramount Pictures era al lavoro per un nuovo adattamento live action vietato ai minori del fumetto acclamato Teenage Mutant Ninja Turtles: L'Ultimo Ronin. Segnala movieplayer.it