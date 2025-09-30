Global Sumud Flotilla imbarcazioni a 270 miglia da Gaza entro 36 ore in zona ad alto rischio Crosetto | Spero che ci siano solo arresti

Israele è pronto a bloccare la Flotilla con droni subacquei e incursori della marina, mentre l'equipaggio si spacca: il Pd è per me fermarsi all'alt di Tel Aviv, Avs per continuare a oltranza Le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla sono giunte a circa 270 miglia nautiche dalle coste di Ga.

Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, poi esplosioni a bordo»

Le barche della Global Sumud Flotilla che erano rimaste ferme per alcuni giorni a sud dell'isola di Creta, in Grecia, sono ripartite verso la Striscia di Gaza. Negli ultimi giorni il governo italiano e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella avevano propost

A tutte le Autorità italiane, europee e internazionali: la #GlobalSumudFlotilla prosegue la sua missione umanitaria per rompere l'assedio di #Gaza. Diffidate Israele dall'usare violenza contro civili disarmati e pacifici, in violazione di ogni norma del diritto interna

Global Sumud Flotilla: ecco dove si trova. Crosetto incontra portavoce: no ad azioni che mettano vite a rischio - Il ministro Crosetto che incontrato una delegazione avverte sull'eventualità di effetti drammatici se si forzasse il blocco navale ...

Le barche della Global Sumud Flotilla sono ripartite da Creta verso la Striscia di Gaza - Attualmente le barche in navigazione nel Mediterraneo orientale con la Flotilla sono 44: a bordo ci sono circa 40 italiani e persone provenienti da oltre 40 paesi.