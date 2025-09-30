Global Sumud Flotilla diario di bordo #28
Nelle ultime 24 ore almeno 83 palestinesi sono stati uccisi in raid israeliani che hanno colpito aree vicine a ospedali ancora operativi, tra cui Al-Shifa e Al-Ahli. In una sola giornata le aree sanitarie si sono trasformate in zone di morte, con parti effettuati per strada e medici che operano senza strumenti. La morte segna una media di circa 1.500 vittime al mese; tra queste, dal 50 al 70 per cento sono donne e bambini. Le 36 strutture mediche della Striscia sono state colpite almeno 720 volte, con 920 decessi legati direttamente a quegli attacchi. In quasi due anni di conflitto, praticamente ogni ospedale è stato danneggiato o distrutto. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”
La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina
La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, poi esplosioni a bordo»
Global Sumud Flotilla, il video diario di bordo: «La Morgana attaccata dai droni, viaggiamo solo a motore. Chiediamo di essere tutelati, ma non ci fermeremo»
Global Sumud Flotilla, il video diario di bordo: «Oggi è il giorno dello sciopero per Gaza: per noi è fonte di energia vedere il popolo italiano unito a sostegno di quello palestinese»