Global Sumud Flotilla diario di bordo #28

Lanotiziagiornale.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime 24 ore almeno 83 palestinesi sono stati uccisi in raid israeliani che hanno colpito aree vicine a ospedali ancora operativi, tra cui Al-Shifa e Al-Ahli. In una sola giornata le aree sanitarie si sono trasformate in zone di morte, con parti effettuati per strada e medici che operano senza strumenti. La morte segna una media di circa 1.500 vittime al mese; tra queste, dal 50 al 70 per cento sono donne e bambini. Le 36 strutture mediche della Striscia sono state colpite almeno 720 volte, con 920 decessi legati direttamente a quegli attacchi. In quasi due anni di conflitto, praticamente ogni ospedale è stato danneggiato o distrutto. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: global - sumud

Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, poi esplosioni a bordo»

global sumud flotilla diarioGlobal Sumud Flotilla, il video diario di bordo: «La Morgana attaccata dai droni, viaggiamo solo a motore. Chiediamo di essere tutelati, ma non ci fermeremo» - diario di bordo che Maria Elena Delia, referente italiana di Global Sumud Flotilla, in navigazione verso Gaza, tiene per Vanity Fair ... Lo riporta vanityfair.it

global sumud flotilla diarioGlobal Sumud Flotilla, il video diario di bordo: «Oggi è il giorno dello sciopero per Gaza: per noi è fonte di energia vedere il popolo italiano unito a sostegno di quello ... - diario di bordo che Maria Elena Delia, referente italiana di Global Sumud Flotilla, in navigazione verso Gaza, tiene per Vanity Fair ... Riporta vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: Global Sumud Flotilla Diario