Global Sumud Flotilla cose turche sulla missione | la navi inviate da Erdogan cambiano la rotta politica

Maria Elena Delia, portavoce della delegazione italiana a bordo della Global Sumud Flotilla, ha avuto contatti tra ieri e l’altro ieri i ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto e i rappresentanti delle opposizioni. I colloqui hanno segnato il punto più alto di una mediazione fragile: il governo ha ribadito la linea della cautela, invitando a non “forzare il blocco navale” imposto da Israele, mentre le opposizioni hanno insistito sulla necessità di aprire un corridoio umanitario permanente. Delia ha parlato senza mezzi termini di «interferenze dell’esecutivo» e di un dialogo bloccato «da chi avrebbe il dovere di tutelare, non di frenare». 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

