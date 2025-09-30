Global Sumud Flotilla cose turche sulla missione | la navi inviate da Erdogan cambiano la rotta politica
Maria Elena Delia, portavoce della delegazione italiana a bordo della Global Sumud Flotilla, ha avuto contatti tra ieri e l’altro ieri i ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto e i rappresentanti delle opposizioni. I colloqui hanno segnato il punto più alto di una mediazione fragile: il governo ha ribadito la linea della cautela, invitando a non “forzare il blocco navale” imposto da Israele, mentre le opposizioni hanno insistito sulla necessità di aprire un corridoio umanitario permanente. Delia ha parlato senza mezzi termini di «interferenze dell’esecutivo» e di un dialogo bloccato «da chi avrebbe il dovere di tutelare, non di frenare». 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
In questa notizia si parla di: global - sumud
Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”
La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina
La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, poi esplosioni a bordo»
Le barche della Global Sumud Flotilla che erano rimaste ferme per alcuni giorni a sud dell’isola di Creta, in Grecia, sono ripartite verso la Striscia di Gaza. Negli ultimi giorni il governo italiano e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella avevano propost - facebook.com Vai su Facebook
A tutte le Autorità italiane, europee e internazionali: la #GlobalSumudFlotilla prosegue la sua missione umanitaria per rompere l'assedio di #Gaza. Diffidate Israele dall’usare violenza contro civili disarmati e pacifici, in violazione di ogni norma del diritto interna - X Vai su X
Global Sumud Flotilla, cose turche sulla missione: la navi inviate da Erdogan cambiano la rotta politica - La scorta militare turca e gli scontri in Italia dividono la politica, mentre la Flotilla punta a Gaza tra minacce e tentativi di mediazioni ... Come scrive lanotiziagiornale.it
Lo Stato delle Cose, Flotilla, Garlasco e Mondello al centro della serata - Lo Stato delle Cose: il caso Garlasco con le ultime novità investigative al centro del talk. Si legge su davidemaggio.it