Global Flotilla il piano di Israele per fermarla con droni e minibombe

La Global Sumud Flotilla, missione internazionale diretta verso Gaza, si trova ormai a 270 miglia nautiche dalla costa. Entro le prossime 36 ore entrerà nella cosiddetta “zona a rischio”, dove l’esercito israeliano (Idf) è pronto a intervenire. Secondo fonti militari, Israele avrebbe già definito un piano operativo per fermare la Flotilla senza provocare un affondamento in acque internazionali. L’obiettivo è bloccare le imbarcazioni prima che raggiungano le 50 miglia nautiche dalla costa palestinese, dove inizia la zona interdetta definita dal blocco navale israeliano. Leggi anche: Mattarella ammonisce la Flotilla: “Non mettete a rischio vostra incolumità”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Global Flotilla, il piano di Israele per fermarla con droni e minibombe

In questa notizia si parla di: global - flotilla

Le opposizioni al governo: "Difenda gli attivisti della Global Flotilla"

Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina

Siracusa News. . A Siracusa comitato permanente pro Palestina: "Noi vicini alla Global Sumud Flotilla" - facebook.com Vai su Facebook

A tutte le Autorità italiane, europee e internazionali: la #GlobalSumudFlotilla prosegue la sua missione umanitaria per rompere l'assedio di #Gaza. Diffidate Israele dall’usare violenza contro civili disarmati e pacifici, in violazione di ogni norma del diritto interna - X Vai su X

Fino a Gaza. Flotilla sfida Israele, diplomazie al lavoro per ridurre l'impatto - Il governo italiano manda un'altra nave della Marina, ma il lavorio per una mediazione (sbarco a Cipro e aiuti consegnati al patriarcato di Gerusalemme) ... Scrive huffingtonpost.it

Global Sumud Flotilla: Obiettivo resta Gaza. Israele non userà "forza letale", ma i "rischi sono elevatissimi" - 23 di oggi 29 settembre: "Ci troviamo a 300 miglia dalla Striscia, tra 2 giorni saremo nella zona di intercettazione e fra 3 a Gaza ". Secondo tg.la7.it