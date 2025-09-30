Global Flotilla il piano di Israele per fermarla con droni e minibombe

La Global Sumud Flotilla, missione internazionale diretta verso Gaza, si trova ormai a 270 miglia nautiche dalla costa. Entro le prossime 36 ore entrerà nella cosiddetta “zona a rischio”, dove l’esercito israeliano (Idf) è pronto a intervenire. Secondo fonti militari, Israele avrebbe già definito un piano operativo per fermare la Flotilla senza provocare un affondamento in acque internazionali. L’obiettivo è bloccare le imbarcazioni prima che raggiungano le 50 miglia nautiche dalla costa palestinese, dove inizia la zona interdetta definita dal blocco navale israeliano. Leggi anche: Mattarella ammonisce la Flotilla: “Non mettete a rischio vostra incolumità”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

