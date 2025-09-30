Gli Usa dell’era Maga negano il climate change ma ora un rapporto sfida il conformismo istituzionale
Nonostante gli Stati Uniti siano trionfalmente entrati nell’ era MAGA, negazionista climatica per missione divina come direbbe il grande John Belushi, la National Academy of Sciences sfida il conformismo istituzionale, pubblicando un rapporto poco confortante *. Lo sguardo è rivolto agli Stati Uniti, ma le conclusioni non risparmiano il resto dell’umanità. Vale la pena di divulgarle, ancorché “se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre Millecento, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti” (F. De André). La responsabilità è certa Le emissioni di gas serra dovuti alle attività umane stanno aumentando la concentrazione di questi gas nell’atmosfera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
