Gli studenti universitari occupano la sede di Sociologia in sostegno alla Palestina
Le realtà universitarie che nelle ultime settimane sono in mobilitazione per la Palestina si sono ritrovate nella serata di oggi, martedì 30 settembre, in un'assemblea aperta che ha raccolto più di 200 studenti a discutere di come continuare in un momento storicamente così delicato e forse. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Caro affitti, libri di testo, trasporti: studenti universitari e aumenti, i bonus e come risparmiare
Piani di studio personalizzati per studenti con DSA anche agli studenti universitari, cosa prevede il disegno di legge
L'Unione degli Universitari: “No alla privatizzazione delle residenze, inaccettabile e lontano dalle esigenze degli studenti”
Flotilla: a Napoli studenti occupano sede università Federico II - «Da stasera abbiamo iniziato a presidiare in maniera permanente la facoltà di lettere e filosofia a Porta di Massa. Da msn.com
'Blocchiamo tutto', si allarga la protesta pro Gaza degli studenti: scuole occupate da Roma a Torino - Dopo i cortei della scorsa settimana, gli studenti tornano a far sentire la propria voce ... skuola.net scrive