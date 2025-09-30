Gli scarpini da calcio EA Sports FC x Nike Phantom 6 sono ora disponibili

A partire da oggi, i fan possono provare i nuovi Nike Phantom 6 Low Elite "EA SPORTS FC" e High Elite "EA SPORTS FC" – sia nel gioco sia nella vita reale. I giocatori di EA SPORTS FC 26 potranno ottenere gli scarpini come oggetto sbloccabile in Clubs – la modalità social online di FC dove i giocatori creano il proprio giocatore Virtual Pro per scendere in campo con gli amici – insieme ad altri oggetti estetici, a partire da oggi 29 settembre nel pomeriggio (ora del Pacifico). Questo segna l'ultimo capitolo della partnership Nike x EA SPORTS, nata per coinvolgere i fan attraverso i campi fisici e digitali su cui gioca.

