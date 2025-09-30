gli outfit di stile per indossare il blazer di pelle in autunno

Il blazer di pelle è la giacca di tendenza dell’autunno 2025. Reinterpretato in chiave contemporanea diventa un vero e proprio passe-partout per ogni occasione e per ogni look, da quello formale a quello elegante. È un capo sartoriale che risale agli anni '20. Capo icona negli anni' 90 quando sui grandi schermi lo indossava Winona Ryder e Julia Roberts. La sua versatilità fa di questo capo un must have per le fashioniste di oggi. A confermare questa tendenza sono le passerelle che propongono blazer di pelle dal taglio morbido o al contrario aderente. Molto in voga è anche quello in versione abito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

