Dopo la serie di concerti sold out del 2025 e la battuta di Liam Gallagher a Wembley, i rumor si fanno insistenti. Tra trattative per portare la band a Roma e la hype che non si spegne, il 2026 potrebbe segnare un nuovo capitolo della saga Gallagher. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Gli Oasis torneranno in tour nel 2026 (forse anche in Italia)?