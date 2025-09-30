Gli Oasis torneranno in tour nel 2026 forse anche in Italia?

Dopo la serie di concerti sold out del 2025 e la battuta di Liam Gallagher a Wembley, i rumor si fanno insistenti. Tra trattative per portare la band a Roma e la hype che non si spegne, il 2026 potrebbe segnare un nuovo capitolo della saga Gallagher. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

