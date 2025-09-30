I numeri dell’ISTAT relativi al 2024 confermano il trend negativo delle nascite: l’anno scorso sono nati poco meno di 370.000 bambini, circa 10mila in meno rispetto all’anno precedente; il numero più basso registrato dall’Unità d’Italia. La fecondità, allo stesso modo, è stimata in 1,18 figli per donna, inferiore al precedente minimo storico di 1,19 registrato nel 1995. Tra il 2008 e il 2010, invece, era 1,44. Ma perché non facciamo più figli? Sarebbe molto facile puntare immediatamente il dito contro i cambiamenti sociali e culturali degli ultimi decenni. Dagli anni Ottanta ad oggi, in effetti, sono cambiate tante cose. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Gli italiani non fanno più figli: nel 2024 il tasso di natalità più basso dall’Unità. Ecco perché