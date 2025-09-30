Gli auguri di Giorgia Meloni per i 100 anni di Carlo Barni | Un secolo di vita di lavoro e di esempio
Busto Garolfo (Milano) – Un augurio speciale al neo-centenario Carlo Barni arriva dalla premier in persona che ha voluto rendere omaggio al “capitano d’industria” di Busto Garolfo. "La realizzazione di una realtà imprenditoriale, costruita nel corso del tempo con tanto lavoro e grande pazienza, ha basi solide, ha radici e valori eccezionali, quelli che Lei ha saputo trasmettere ai Suoi collaboratori, ai Suoi familiari e all'intera comunità di Busto Garolfo attraverso un secolo di vita, di lavoro e di esempio". Così scrive il presidente del consiglio, Giorgia Meloni, nel suo messaggio per i 100 anni del Cavaliere della Repubblica Carlo Barni, compiuti il 25 settembre scorso: "La saluto con grande affetto e sono molto felice di poterLe formulare i miei più sinceri auguri di buon compleanno – si legge -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
