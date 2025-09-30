Glen Powell e Michael B Jordan nel reboot di Miami Vice?
possibile rilancio di “Miami Vice” con attori di spicco. Il celebre serial degli anni ’80, “Miami Vice”, potrebbe tornare sul grande schermo grazie a un nuovo progetto che coinvolge due tra le figure più rilevanti del cinema contemporaneo. Le voci di una possibile produzione sono in circolazione da alcune settimane e indicano la partecipazione di attori molto apprezzati dal pubblico e dalla critica. La notizia, ancora non ufficiale, si sta diffondendo rapidamente, alimentando l’interesse degli appassionati e degli addetti ai lavori. contesto storico e precedenti. “Miami Vice” è stato trasmesso per cinque stagioni tra il 1984 e il 1989, diventando un’icona della televisione americana. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
