Giustizia riparativa via libera al nuovo Centro nel distretto della Corte d' Appello di Bari

Baritoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La giunta comunale di Bari ha approvato la bozza di Protocollo d’intesa per l’istituzione del Centro di giustizia riparativa nel Distretto di Corte d’Appello di Bari, su proposta dell’assessora alla Giustizia, al Benessere sociale e ai Diritti civili Elisabetta Vaccarella.Il nuovo Centro rientra. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giustizia - riparativa

Femminicidio Tramontano, per Impagnatiello il no alla giustizia riparativa: “Motivi irrilevanti”

Negato programma giustizia riparativa a Impagnatiello

Uccise la fidanzata incinta a coltellate: negata la giustizia riparativa ad Alessandro Impagniatiello, condannato all’ergastolo

Catania istituisce il Centro di mediazione per la giustizia riparativa - CATANIA – Con una delibera approvata lo scorso 23 settembre, la Giunta guidata dal sindaco Enrico Trantino ha dato il via libera all’istituzione del ... Segnala newsicilia.it

giustizia riparativa via liberaL'iniziativa. Giustizia riparativa, un podcast racconta le storie di chi ricuce - Strade di giustizia riparativa", che può essere ascoltato da oggi su www. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Giustizia Riparativa Via Libera