Repubblica.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È il primo italiano a essere insignito del premio americano dedicato all’arte di mediare: “Contate mille meno 7 e respirate, vedrete i risultati”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

