giuseppe conte dimezza i voti rispetto alle europee

Debacle. Non facciamo troppi sofismi, ma sopratutto tanti giri di parole. Il naufragio del Movimento 5 Stelle alle elezioni regionali nelle Marche è palese. Siamo poco sopra il 5% e sotto i 30mila voti. E il confronto con il passato è drammatico. Basta riavvolgere il nastro per ammirare i pentastellati terzo partito marchigiano. Era solo lo scorso anno quando alle Europee il partito dell’avvocato del popolo, Giuseppe Conte, otteneva il 9,68%. Esattamente 63.637 suffragi. Facendo un salto indietro di altri due anni, politiche del 2022, il tachimetro segnava alla camera 13,58% (103.534 voti), mentre al senato 13,79% (104. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
