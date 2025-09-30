Giunta | no processo ministri e Mantovano

18.30 La Giunta per le Autorizzazioni della Camera ha respinto la richiesta di procedere nei confronti dei ministri Nordio e Piantedosi e del sottosegretario Mantovano in relazione alla vicenda Almasri, il generale libico accusato di crimini contro l'umanità arrestato e poi rilasciato e rimpatriato dalle autorità italiane. Il voto in Aula è previsto per il 9 ottobre. 13 i no, dai deputati di maggioranza, e 6 a favore (le forze di opposizione) alla relazione di Gianassi (Pd) che chiedeva di procedere. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

