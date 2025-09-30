Giulia Soponariu è stata rapita da piccola la rivelazione shock al Grande Fratello
Giulia Soponariu è stata rapita quando era piccola, cosa ha raccontato nella casa del Grande Fratello. Ieri sera al Grande Fratello è approdata anche Giulia Soponariu, una giovanissima studentessa e modella che ha già catturato l’interesse dei tantissimi fan del reality. Giulia Soponariu al GF (Screen Mediaset Infinity) Era entrata da poco nella casa più spiata d’Italia quando si è lasciata sfuggire una confessione shock. Cosa ha detto? Durante una chiacchierata con alcuni concorrenti della nuova edizione del reality condotto su Canale 5 da Simona Ventura ha svelato un particolare dettaglio sul suo passato. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com
In questa notizia si parla di: giulia - soponariu
Giulia Daniela Soponariu al Grande Fratello 2025
La torinese Giulia Daniela Soponariu è tra i concorrenti del Grande Fratello 2025: aveva vinto Miss Reginetta d'Italia 2023
Chi è Giulia Soponariu, modella e concorrente del Grande Fratello 2025
Chi è Giulia Soponariu, la nuova concorrente del Grande Fratello che vive a Carignano https://lastampa.it/torino/2025/09/30/news/giulia_soponariu_grande_fratello_2025-15330944/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X
Grande Fratello, Giulia Soponariu rivela un inaspettato retroscena sul suo passato La modella 19enne ieri sera ha fatto il suo ingresso nella Casa e ha confessato ai suoi nuovi coinquilini che… - facebook.com Vai su Facebook
Giulia Soponariu svela il suo segreto al GF: è stata rapita - Dopo la diretta della prima puntata del Grande Fratello, Giulia Soponariu ha svelato qual è il suo segreto: è stata rapita quando era una bambina ... Da ultimenotizieflash.com
Grande Fratello, la rivelazione choc di Giulia Soponariu: "Sono stata rapita". Ma gli autori non apprezzano - Poco dopo la diretta di ieri, la nuova inquilina della Casa ha svelato ai compagni un segreto del suo passato. Lo riporta libero.it