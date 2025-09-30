Giulia Soponariu del GF rapita quando era bambina | I miei genitori sono romeni ma ero già in Italia quando è accaduto

Fanpage.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima rivelazione bomba all’interno della Casa del Grande Fratello. Giulia Soponariu, concorrente 19enne, ha rivelato di essere stata rapita quando era ancora solo una bambina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: giulia - soponariu

Giulia Daniela Soponariu al Grande Fratello 2025

La torinese Giulia Daniela Soponariu è tra i concorrenti del Grande Fratello 2025: aveva vinto Miss Reginetta d'Italia 2023

Chi è Giulia Soponariu, modella e concorrente del Grande Fratello 2025

