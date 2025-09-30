Giulia Soponariu del GF rapita quando era bambina | I miei genitori sono romeni ma ero già in Italia quando è accaduto

Prima rivelazione bomba all’interno della Casa del Grande Fratello. Giulia Soponariu, concorrente 19enne, ha rivelato di essere stata rapita quando era ancora solo una bambina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: giulia - soponariu

Giulia Daniela Soponariu al Grande Fratello 2025

La torinese Giulia Daniela Soponariu è tra i concorrenti del Grande Fratello 2025: aveva vinto Miss Reginetta d'Italia 2023

Chi è Giulia Soponariu, modella e concorrente del Grande Fratello 2025

Chi è Giulia Soponariu, la nuova concorrente del Grande Fratello che vive a Carignano https://lastampa.it/torino/2025/09/30/news/giulia_soponariu_grande_fratello_2025-15330944/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X

Grande Fratello, Giulia Soponariu rivela un inaspettato retroscena sul suo passato La modella 19enne ieri sera ha fatto il suo ingresso nella Casa e ha confessato ai suoi nuovi coinquilini che… - facebook.com Vai su Facebook

Giulia Soponariu del GF rapita quando era bambina: “I miei genitori sono romeni, ma ero già in Italia quando è accaduto” - Giulia Soponariu, concorrente 19enne, ha rivelato di essere stata rapita quando era ancora solo una bambina. Scrive fanpage.it

GF, il racconto shock di Giulia nella notte: “Sono stata rapita da piccola…” - Grande Fratello: la confessione shock di Giulia Soponariu spiazza i concorrenti Il Grande Fratello 2025 continua a regalare momenti intensi ... Segnala tuttosulgossip.it