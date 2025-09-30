la nuova stagione di pechino express: un cast rinnovato e novità nel team di inviati. La prossima edizione di Pechino Express si prepara a sorprendere il pubblico con un cast variegato, caratterizzato da coppie inedite e tre nuovi inviati. Il programma, noto per le sue avventure tra paesaggi spettacolari e sfide emozionanti, introduce anche un importante cambio nel suo team di conduttori, puntando su una combinazione di freschezza, professionalità e comicità. le coppie partecipanti e il loro background. Le coppie che prenderanno parte alla competizione portano con sé storie diverse e personalità distintive. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Giulia Salemi annuncia una grande novità e Pierpaolo Pretelli esulta