Giulia Salemi annuncia il suo ritorno a Pechino Express come inviata

30 set 2025

La macchina di Pechino Express si è ufficialmente rimessa in moto e già emergono i primi dettagli della nuova edizione. Il celebre adventure game, tra i più amati della televisione italiana, torna con un cast che promette sorprese e dinamiche avvincenti. Le prime coppie annunciate portano con sé personalità diverse e generazioni a confronto: Chanel Totti con Filippo Laurino, Biagio Izzo insieme all’amico e collega Francesco Paolantoni, Jo Squillo con Michelle Masullo, le sorelle argentine Candelaria e Camila Solórzano, oltre al duo musicale formato da Dani Faiv e Tony2Milli. Ma le novità non finiscono qui: questa stagione segnerà anche un importante cambiamento per quanto riguarda gli inviati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

