Giulia Salemi annuncia il suo ritorno a Pechino Express come inviata
La macchina di Pechino Express si è ufficialmente rimessa in moto e già emergono i primi dettagli della nuova edizione. Il celebre adventure game, tra i più amati della televisione italiana, torna con un cast che promette sorprese e dinamiche avvincenti. Le prime coppie annunciate portano con sé personalità diverse e generazioni a confronto: Chanel Totti con Filippo Laurino, Biagio Izzo insieme all’amico e collega Francesco Paolantoni, Jo Squillo con Michelle Masullo, le sorelle argentine Candelaria e Camila Solórzano, oltre al duo musicale formato da Dani Faiv e Tony2Milli. Ma le novità non finiscono qui: questa stagione segnerà anche un importante cambiamento per quanto riguarda gli inviati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: giulia - salemi
Giulia Salemi sorprende Pierpaolo Pretelli: reunion fa il boom tra varie reazioni
Pierpaolo Pretelli torna da Giulia Salemi dopo l’Isola 2025, al suo rientro trova una sorpresa: “Mi ha stupito”
Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli “riuniti”, le foto di famiglia dopo l’Isola
SuperGuidaTV. . Giulia Salemi entusiasta per essere stata scelta come inviata dalla nuova edizione di Pechino Express #sky #pechinoexpress #GiuliaSalemi #prelemi #davedere - facebook.com Vai su Facebook
Guido Meda c’è, Giulia Salemi c’è... E Lillo? Tranquilli che arriveranno tutti puntuali per la nuova stagione di #PechinoExpress ? prossimamente in streaming su NOW. - X Vai su X
“Adesso posso finalmente dirlo” Giulia Salemi annuncia una grande novità, Pierpaolo Pretelli felicissimo - Scopri la nuova edizione di Pechino Express con un cast variegato e nuovi inviati come Giulia Salemi. Da bigodino.it
Giulia Salemi inviata di Pechino Express: “Sono contenta di questa opportunità. Pierpaolo mi supporta come ho fatto io con lui”. Ecco le prime 5 coppie di concorrenti ... - Giulia Salemi nuova inviata di Pechino Express con Guido Meda e Lillo. Secondo superguidatv.it