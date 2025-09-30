"È necessario un dialogo sempre maggiore tra enti locali e ministero della Cultura per aumentare il numero di visitatori dei musei statali e per questo abbiamo già messo in campo una strategia di monitoraggio di tutti i musei e delle loro collezioni e depositi". Lo ha detto il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, che ieri ha fatto tappa a Pisa nel suo tour elettorale a sostegno di Fratelli d’Italia, rispondendo a una domanda dei giornalisti sulle difficoltà che vive anche uno scrigno di tesori come il museo nazionale di San Matteo. Giuli, accompagnato dal sindaco Michele Conti e dal vicesindaco e assessore alla cultura, Filippo Bedini, ha visitato anche la Mostra permanente delle tradizioni della storia e dell’identità di Pisa, allestita a Palazzo Gambacorti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giuli visita il San Matteo: "Musei statali: necessario dialogo con gli enti locali"