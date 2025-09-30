Giugliano per sfuggire ai carabinieri si nasconde nell’armadio | preso 23enne

L’uomo, un 23enne di Giugliano in Campania, si era però reso irreperibile dallo scorso 20 agosto. Era sottoposto alla detenzione domiciliare ma l’ufficio di sorveglianza di Napoli aveva emesso un nuovo provvedimento: la sospensione della misura alternativa e quindi la pena da scontare in carcere di 2 anni per truffa e altri reati. L’uomo, un . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Giugliano, per sfuggire ai carabinieri si nasconde nell’armadio: preso 23enne

Antonio Palma, alias "Topolone", 38 anni è stato arrestato dai carabinieri della sezione operativa di #giugliano in un noto albergo di via Ripuaria. L'uomo era evaso il 5 settembre scorso scappando dalla finestra del bagno per sfuggire all'arresto dei militari dell - facebook.com Vai su Facebook

