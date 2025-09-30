Giugliano irreperibile da oltre un mese | 23enne trovato nell’armadio della sorella durante il blitz

Era ricercato da oltre un mese dopo la sospensione della misura alternativa ai domiciliari, ma i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Giugliano lo hanno rintracciato e arrestato. Si tratta di Costanzo Pio Patierno, 23 anni, destinatario di un . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Giugliano, irreperibile da oltre un mese: 23enne trovato nell’armadio della sorella durante il blitz

In questa notizia si parla di: giugliano - irreperibile

