Giugliano in Campania | irreperibile dallo scorso 20 agosto era nascosto nell’armadio Carabinieri arrestano 23enne

Latitante da oltre un mese, il 23enne catturato dai carabinieri mentre si nascondeva nellarmadio della sorella.. Era sottoposto alla detenzione domiciliare ma l’ufficio di sorveglianza di Napoli aveva emesso un nuovo provvedimento: la sospensione della misura alternativa e quindi la pena da scontare in carcere di 2 anni per truffa e altri reati. Parliamo del 23enne di Giugliano in Campania C. P. P.. L’uomo era fuggito e si era reso irreperibile dallo scorso 20 agosto. Da allora, i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Giugliano hanno avviato le indagini fino ad arrivare a lui. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

