Giugliano in Campania 23enne latitante trovato nascosto in un armadio | arrestato dai carabinieri

GIUGLIANO IN CAMPANIA, Napoli 30 SETTEMBRE 2025 – Era irreperibile dal 20 agosto scorso, ma i carabinieri lo hanno rintracciato nel pomeriggio di ieri nell’abitazione della madre: nascosto nell’armadio della camera da letto della sorella. Si tratta di Costanzo Pio Patierno, 23 anni, sottoposto a detenzione domiciliare per truffa e altri reati. Dopo la revoca della misura alternativa da parte dell’Ufficio di sorveglianza di Napoli, l’uomo doveva scontare in carcere una pena di due anni. Resosi irreperibile da oltre un mese, è stato individuato dai militari della compagnia di Giugliano al termine di una serie di indagini. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Giugliano in Campania, 23enne latitante trovato nascosto in un armadio: arrestato dai carabinieri

